Главные новости за 14 августа: Воронеж, Курск, Белгород, Липецк, Орел, Тамбов

Арбитражный суд Воронежской области обязал признанное банкротом ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК) не создавать препятствий местному ООО «Олимп Агро-Инвест» в пользовании арендованным имуществом. Ранее ЦЧПЯК входила в число крупнейших производителей яблок в регионе. Компанию «Олимп Агро-Инвест» возглавляет бывший министр Воронежской области Сергей Корчевников, следует из данных судебной картотеки. Конфликтная ситуация возникла после того, как в мае конкурсный управляющий ЦЧПЯК Андрей Сидоров уведомил арендатора об одностороннем расторжении двух договоров аренды, заключенных в феврале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Елена Агаева досрочно сложила полномочия депутата Борисоглебской городской думы восьмого созыва («Единая Россия») и главы Борисоглебского городского округа Воронежской области по собственному желанию.

С начала СВО родственникам погибших мирных жителей в Белгородской области перечислены компенсации на общую сумму более 1,1 млрд руб. Каждой семье выплачивается единовременное пособие в размере 3 млн руб.

В Курской области на неделе с 3 по 9 августа на автозаправочных станциях зафиксировано снижение цен на бензин. Средняя стоимость литра (по всем маркам) уменьшилась на 0,9%, до 78,79 руб. Дизельное топливо подешевело на 0,5%, до 80,8 руб.

В Чаплыгине Липецкой области на повторные торги выставлен имущественный комплекс ООО «Топливно-энергетическая компания "Раненбург"». В лот вошла часть производственной инфраструктуры, возводившейся для нефтеперерабатывающего завода мощностью 700 тыс. т в год с выпуском топлива стандарта «Евро-4». Проект, анонсированный в 2006 году с привлечением американского инвестора Eximbank USA, так и не был реализован. Начальная цена лота составляет 173,9 млн руб.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил об отсутствии дефицита топлива в регионе. Глава региона неоднократно подчеркнул это в опубликованном сообщении. Возникшие на заправках очереди, по его словам, были связаны исключительно с тем, что в первой половине дня дважды объявлялась ракетная опасность. Во время угрозы орловские АЗС приостанавливают работу. Общая пауза, по подсчетам господина Клычкова, составила почти три часа.

Тамбовское областное казенное учреждение «Тамбовавтодор» объявило семь электронных аукционов на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Совокупная начальная цена контрактов составляет 932,1 млн руб. Содержать предполагается в общей сложности 952,3 км дорог.

Кабира Гасанова