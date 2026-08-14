На АЗС в Курской области снизились цены на бензин
По данным Курскстата, на неделе с 3 по 9 августа на автозаправочных станциях в регионе подешевел бензин. Средняя стоимость одного литра (с учетом всех марок) снизилась на 0,9% и составила 78,79 руб. Дизельное топливо подешевело на 0,5%, до 80,8 руб.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Цена бензина марки АИ-92 на прошлой неделе уменьшилась значительнее всего — на 1,4%. Литр этого топлива стоил на АЗС 75,43 руб.
АИ-95 стал дешевле на 0,5%. Стоимость литра к 10 августа составляла 81,03 руб.При этом только в сегменте марок «АИ-98 и выше» зафиксировано подорожание на 1,4%. Средняя стоимость литра за неделю увеличилась с 102,62 до 104,05 руб.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», по итогам предыдущей семидневки в регионе также фиксировалось снижение цен на автомобильный бензин.
В Черноземье после двухнедельного улучшения ситуация с топливом идет на новый виток эскалации. В частности, в Воронежской области доступность бензина два дня назад снижалась до 47% для АИ-92 и 43% для АИ-95. АЗС предупреждают о продолжении снижения поставок. В Липецкой области с 13 августа вернули схему «чет-нечет» и лимит 30 л, несмотря на то что губернатор Игорь Артамонов признавал меру неэффективной.
Подробнее о возвращении ограничений — в материале «Ъ-Черноземье» «Горючие слезы».