На АЗС в Курской области снизились цены на бензин

По данным Курскстата, на неделе с 3 по 9 августа на автозаправочных станциях в регионе подешевел бензин. Средняя стоимость одного литра (с учетом всех марок) снизилась на 0,9% и составила 78,79 руб. Дизельное топливо подешевело на 0,5%, до 80,8 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Цена бензина марки АИ-92 на прошлой неделе уменьшилась значительнее всего — на 1,4%. Литр этого топлива стоил на АЗС 75,43 руб.





АИ-95 стал дешевле на 0,5%. Стоимость литра к 10 августа составляла 81,03 руб.