Недостроенный за 20 лет НПЗ с американскими инвестициями вновь продают в Липецкой области

В Чаплыгине Липецкой области на аукцион вновь выставили имущественный комплекс предприятия ООО «Топливно-энергетическая компания "Раненбург"». В состав лота включена часть производственной инфраструктуры, которая создавалась для строительства нефтеперерабатывающего завода мощностью 700 тыс. т в год с выпуском топлива стандарта «Евро-4». Заявленный в 2006 году проект при участии американского инвестора Eximbank USA так и остался незавершенным. Начальная цена объектов с предыдущего аукциона снизилась на 15%: с 204,7 млн до 173,9 млн руб. Информация об этом опубликована в ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имущество «ТЭК "Раненбург"» в Чаплыгине Липецкой области

Фото: ГИС «Торги» Имущество «ТЭК "Раненбург"» в Чаплыгине Липецкой области

Фото: ГИС «Торги»

На продажу выставлены складское помещение для хранения аммиачной воды площадью 221 кв. м, подъездной путь на 653 кв. м, а также земельный участок на 524,3 тыс. кв. м, предназначенный для размещения промышленных объектов.

По данным Rusprofile, ООО «Топливно-энергетическая компания "Раненбург"» зарегистрировано в марте 2003 года в Чаплыгине Липецкой области для производства нефтепродуктов. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Генеральным директором является Николай Агапов, ему же принадлежат 34,5% долей компании. Остальные учредители не разглашаются. В 2025 году компания отработала с нулевой выручкой и чистой прибылью 21 млн руб.

Реализация имущества осуществляется в принудительном порядке в рамках исполнительного производства. При этом в границах участка находятся два объекта, остающиеся в собственности «ТЭК "Раненбург"» и не входящие в реализуемый лот. Сам же выставляемый актив обременен арестом, ипотекой и запретом на проведение регистрационных действий.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что предыдущий аукцион по продаже имущества предприятия не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Липецкие власти одобрили строительство нефтеперерабатывающего завода в Чаплыгинском районе в 2006 году. Инициатором стало ООО «ТЭК "Раненбург"», созданное группой московских предпринимателей. В то время район претендовал на статус региональной особой экономической зоны, а совокупный объем капиталовложений оценивался в 1,3 млрд руб. Финансовую основу проекта должны были составить кредитные средства: 70% предоставлял Сбербанк, оставшиеся 30% — американский Eximbank USA. Производственная программа мини-НПЗ предусматривала выпуск бензина класса «Евро-4» с использованием биоэтанола и биодизеля, а также нефтехимического сырья для предприятий по выпуску белой техники. Строительство предполагалось завершить к 2008 году. При этом отраслевые аналитики с самого начала относились к инициативе скептически. По их мнению, малое предприятие не имеет возможности конкурировать с вертикально интегрированными компаниями, уступая им как в себестоимости, так и в качестве готовой продукции. Также высказывались сомнения в реалистичности заявленного бюджета.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Липецким властям померещилась нефть».

Кабира Гасанова