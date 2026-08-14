Родным погибших от атак ВСУ платят по 3 млн в Белгородской области

В Белгородской области семьям, которые потеряли близких в результате атак ВСУ, выплачивается единовременное пособие в размере 3 млн руб. Всего же с начала специальной военной операции в феврале 2022-го родным погибших мирных жителей выплатили компенсации на сумму более 1,1 млрд руб. Об этом врио главы региона Александр Шуваев рассказал в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Выплачены компенсации на сумму более 1,191 млрд руб.»,— цитирует господина Шуваева ТАСС.

Ранее стало известно, что за период с февраля 2022-го по настоящее время жертвами обстрелов и атак со стороны Украины в Белгородской области стали более 600 мирных жителей. Среди погибших — 27 детей. Еще более 4,7 тыс. белгородцев получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за прошлые сутки ВСУ 122 раза атаковали территорию Белгородской области. В результате один человек погиб и еще десять получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Денис Данилов