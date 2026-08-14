Губернатор Клычков опроверг заявления о дефиците бензина в Орловской области

Глава Орловской области Андрей Клычков 14 августа опубликовал в своем канале в мессенджере «Макс» сообщение, в котором несколько раз подчеркнул, что в регионе нет дефицита топлива. Так губернатор отреагировал на информацию из «некоторых региональных СМИ и пабликов в социальных сетях», где сообщалось об очередях автомобилей на АЗС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Спешу успокоить — никакого дефицита топлива в нашем регионе нет и не прогнозируется»,— подчеркнул господин Клычков.

По словам губернатора, очереди на орловских заправках 14 августа были связаны «исключительно с тем, что на территории региона в первой половине дня дважды объявлялась ракетная опасность». В регионе на период воздушной тревоги АЗС останавливают работу. По подсчетам главы региона, сегодня общая пауза составила почти три часа.

«Поставки всех видов бензина и дизельного топлива стабильны. Мы продолжаем мониторинг обстановки, но сейчас причины запасаться бензином впрок или вводить какие-либо ограничения отсутствуют»,— отметил Андрей Клычков.

По наиболее актуальным данным Росстата, на неделе с 3 по 9 августа автомобильный бензин в Орловской области был самым дешевым в Черноземье. Цена за литр (включая все марки) к 10 августа составляла 69,18 руб. при средней цене для Центрального федерального округа 74,41 руб., а для России — 76,04 руб.

В то же время в Черноземье после двухнедельного улучшения ситуация с топливом идет на новый виток эскалации. В Воронежской области доступность бензина два дня назад снижалась до 47% для АИ-92 и 43% для АИ-95. АЗС предупреждают о продолжении снижения поставок. В Липецкой области с 13 августа вернули «чет-нечет» и лимит 30 л, несмотря на то что губернатор Игорь Артамонов признавал меру неэффективной. В Тамбовской области, напротив, число работающих станций растет, а независимые операторы снижают цены. Эксперты отмечают, что ситуация на рынке по-прежнему зависит от объемов поставок и их распределения.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Горючие слезы».

Денис Данилов