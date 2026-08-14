Почти 1 млрд рублей готовы потратить на содержание дорог в Тамбовской области

Тамбовское областное казенное учреждение «Тамбовавтодор» объявило семь электронных аукционов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения. Совокупная максимальная цена контрактов составляет 932,1 млн руб. Содержать предполагается в общей сложности 952,3 км дорог. Соответствующая информация опубликована в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В список возможных работ по содержанию автодорог входят устранение деформаций и повреждений дорожной одежды, очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных элементов, поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте, а также ряд других. Работы разделены на 11 отчетных периодов, сроки исполнения — с 1 ноября 2026 года по 31 октября 2027-го.

Заявки на участие в аукционах будут принимать до 25 августа. Итоги торгов подведут 27 августа. Работы профинансируют из областного бюджета.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Тамбовавтодор» объявил три электронных аукциона на капремонт участков автодорог регионального значения с модернизацией постов весогабаритного контроля и последующим их содержанием. Совокупная максимальная цена контрактов составляет 433,2 млн руб. из расчета 144,4 млн руб. по каждому лоту.

Денис Данилов