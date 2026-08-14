В Воронежской области покинула пост глава Борисоглебского городского округа

Елена Агаева по собственному желанию досрочно сложила полномочия депутата Борисоглебской городской думы восьмого созыва (партия «Единая Россия»), а также полномочия главы Борисоглебского городского округа Воронежской области. Решение госпожи Агаевой 14 августа на 43-м заседании поддержали депутаты гордумы, подтвердили источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти. Полномочия главы городского округа будут прекращены 15 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Борисоглебская городская дума Фото: Борисоглебская городская дума

«Госпожа Агаева и прежде не была в полной мере встроена в общую систему управления муниципалитетом. После избрания нового главы округа отсутствие необходимого рабочего взаимодействия станет особенно заметно и могло бы сказываться на текущей работе. Ее уход позволит сформировать более слаженную управленческую команду»,— пояснил «Ъ-Черноземье» источник в региональной власти.

На должность временно исполняющего обязанности главы Борисоглебского городского округа и председателя Борисоглебской городской думы депутаты предложили кандидатуру зампредседателя гордумы Александра Какорина, который будет исполнять обязанности до сентябрьских выборов. Теперь его кандидатуру должен утвердить губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Елена Агаева родилась в Борисоглебске, окончила Борисоглебскую среднюю школу №5 и физико-математический факультет Борисоглебского педагогического института. С 1986-го по 1988 год работала секретарем комитета комсомольской организации училища. Преподавала в училище математику и информатику, затем с 1990 года по сентябрь 1999-го работала учителем математики в Борисоглебской средней школе №10. С 1999-го по февраль 2002 года госпожа Агаева занимала должность заместителя директора МОУ «Борисоглебская гимназия №1», затем возглавила учебное заведение. В 2011 году прошла профессиональную переподготовку в АОНО ВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов» по программе «Менеджмент в организации». С 2008 года являлась депутатом Борисоглебской городской думы. В 2016 году была избрана председателем гордумы и главой городского округа, а осенью 2021-го — переизбрана большинством голосов.

Денис Данилов