Яблочный производитель выгоняет компанию экс-министра из корпусов под Воронежем

Арбитражный суд Воронежской области обязал обанкротившееся ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК, крупный производитель яблок в Воронежской области) не препятствовать другой местной компании — «Олимп Агро-Инвест», которую возглавляет экс-министр региона Сергей Корчевников, — в использовании арендованного имущества. Это следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Конфликт возник после того, как в мае конкурсный управляющий ЦЧПЯК Андрей Сидоров уведомил арендатора об одностороннем отказе от исполнения двух договоров аренды, заключенных в феврале этого года. Срок действия каждого из них составлял 11 месяцев с автоматической пролонгацией. В аренду сданы производственные площадки ЦЧПЯК в самом селе Новая Умань и в деревне Михайловка (Крыловский корпус).

ООО «Олимп Агро-Инвест» заявило, что уже понесло финансовые затраты для «полноценного использования арендованного имущества» в этом сельскохозяйственном сезоне, и расторжение договоров может причинить ему значительный ущерб. Суд удовлетворил просьбу компании. Интересно, что руководит предприятием экс-глава департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергей Корчевников, ранее ставший совладельцем местного мясного трейдера ООО «Черноземпродукт».

По данным Rusprofile, ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» зарегистрировано в Воронеже в 2002 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых культур. Учредители не раскрываются. До 2021 года такой статус имела сельскохозяйственная артель «Совхоз Новоусманский». В 2025 году выручка общества составила 758 млн руб., чистый убыток — 707 млн руб. Гендиректор — Юрий Замятин. ООО «Олимп Агро-Инвест» зарегистрировано в Воронеже в январе 2026 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — оптовая торговля свежими фруктами и орехами. Генеральный директор — Корчевников Сергей (со 2 февраля). Единственный учредитель — Ласкин Андрей. Финансовая история отсутствует в связи с недавним созданием компании. Господину Корчевникову в прошлом принадлежали 50% долей ООО «Черноземпродукт». Он делил компанию пополам с бизнесменом Максимом Корабельниковым, который также является совладельцем «Девицкого мясокомбината» и «Агрокорма». ООО «Черноземпродукт» зарегистрировано в 2019 году в Хохольском районе Воронежской области. Уставный капитал — 200 тыс. рублей

В начале августа региональный арбитраж включил в реестр требований кредиторов к ЗАО долг перед ВТБ еще на 2,2 млрд руб. По данным суда, требования возникли по обеспеченным залогом договорам ипотеки зданий и земельных участков в Новоусманском районе, в том числе участка площадью 87,9 тыс. кв. м и здания главного корпуса предприятия в Михайловке площадью 8,5 тыс. кв. м. Указанные договоры были заключены 2019–2020 годах. К реестру также еще присоединились «Глоубэл фудс групп» с требованиями 49,5 млн руб. и «Щелково-Агрохим» — с 70,6 млн.

Анна Швечикова