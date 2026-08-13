Бывшего инспектора по миграции в Дагестане осудили за служебный подлог

Сулейман-Стальский районный суд Республики Дагестан вынес приговор бывшему инспектору отделения по вопросам миграции ОМВД России по Сулейман-Стальскому району. Его признали виновным по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ и ч. 1 ст. 292 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Как установил суд, в сентябре 2024 года фигурант, временно исполнявший обязанности главного специалиста-эксперта миграционного пункта, из корыстных побуждений принял заявление о замене паспорта от человека без гражданства РФ. В нарушение Административного регламента МВД он не провёл идентификацию личности и оформил паспорт гражданина России на имя умершего, вклеив в документ фотографию обратившегося. На основании этого паспорта указанное лицо впоследствии получило новый документ. Оба паспорта признаны недействительными и аннулированы.

В ходе заседания подсудимый признал вину лишь частично, однако показания свидетелей, экспертные заключения и сведения о телефонных соединениях подтвердили его причастность.

Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в размере 20 тыс. руб., а также лишения права занимать должности в органах внутренних дел, связанные с функциями представителя власти, сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Мария Хоперская