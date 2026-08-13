У «Галереи» меняется экспозиция

Территориальное управление Росимущества по Ставропольскому краю выставило на аукцион арестованный торгово-развлекательный комплекс «Галерея» в Пятигорске с начальной ценой 708,1 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале «ГИС. Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gallery-kmv.ru Фото: gallery-kmv.ru

ТРК «Галерея» находится в Пятигорске по адресу: проспект Кирова, дом 65.

Объект представляет собой семиэтажное нежилое здание (включая один подземный этаж) общей площадью 11 173,1 кв. м, кадастровый номер 26:33:150308:45. Задаток составляет 106,2 млн рублей.

Имущество принадлежит должнику — ООО «Дом Одежды». Основанием для реализации послужило постановление судебного пристава-исполнителя Главного УФССП России по Ставропольскому краю. На объект наложены обременения: запрет на регистрационные действия, ипотека в пользу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 6, а также аренда нежилых помещений.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дом одежды» зарегистрировано в 1998 году в г. Великий Новгород. Основной вид деятельности — оптовая торговля одеждой и обувью. Учредитель — Андрей Павлов. Уставный капитал — 5 млн руб. За 2025 год убыток компании составляет — 1,5 млрд руб., выручка — 4,7 млрд руб.

Прием заявок на участие в торгах открывается 13 августа 2026 года в 10:00 и завершается 10 сентября 2026 года в 16:00. Рассмотрение заявок назначено на 11 сентября 2026 года. Аукцион состоится 14 сентября 2026 года в 16:00, подведение итогов — в тот же день в 18:00.

Договор купли-продажи с победителем торгов будет заключён не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней с момента подписания протокола о результатах торгов. Оплату приобретённого имущества победитель обязан произвести в течение пяти дней с даты подписания указанного протокола.

Торгово-развлекательный центр «Галерея» в Пятигорске приостановил работу в марте 2026 года. В социальных сетях появилась информация о закрытии комплекса, расположенного в центре города на проспекте Кирова. Руководство центра сообщило, что решение носит временный характер и связано с необходимостью устранения «неких формальностей», однако конкретных причин не назвало. На момент появления сообщений здание уже значилось на картах как не работающее, а прежние контактные номера не отвечали.

«Галерея» была построена в 2008 году. Ещё в 2018 году прокуратура Пятигорска обратилась в суд с требованием запретить эксплуатацию комплекса из-за нарушений требований противопожарной безопасности. Пятигорский городской суд принял иск прокурора, действовавшего в защиту интересов неопределённого круга лиц. На период подготовки дела к разбирательству суд ввёл обеспечительные меры в виде временного запрета доступа в здание.

На сайте ТРК сообщается, что арендная площадь здания составляет 8,7 тыс. кв.м., здесь работают 35 магазинов торговой галереи, а также 11 концепций кафе и ресторанов. У объекта есть парковка 100 машиномест и два кинозала. Ежегодный трафик – 3 млн человек.

Тат Гаспарян