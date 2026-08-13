Семь проектов из Северной Осетии получат 46 млн рублей по грантам

Семь проектов Республики Северная Осетия-Алания стали победителями грантового конкурса Движения Первых. На их реализацию будет направлено почти 46 млн руб. Об этом сообщает глава республики Сергей Меняйло.

Среди победителей — проект «ТехноСтарт» в Моздокском районе. Он призван открыть молодым жителям республики мир современных технологий: участники смогут познакомиться с робототехникой, освоить основы программирования и попробовать силы в 3D-моделировании. Программа ориентирована на формирование практических навыков и помощь в профессиональной ориентации молодежи.

Еще одну инициативу представляет комплекс военно-патриотических мероприятий «Щит Отечества». Проект объединяет образовательные программы, тематические экскурсии и практические занятия.

Кроме этого, за счет грантовой поддержки в республике проведут фестиваль «Единство сквозь века».

Наталья Белоштейн