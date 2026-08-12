Четвертый кассационный суд отменил решение по делу о базе отдыха в Ростове

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции признал неправомерным использование участков СНТ в Ростове-на-Дону в качестве базы отдыха. Поводом для разбирательства стали жалобы соседей благоустроенной территории с развлекательной инфраструктурой на шум, заполненные парковки и чрезмерно яркое освещение. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первоначально иск рассматривал Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону. Владельцы имущества настаивали на том, что сдают его в аренду без оказания гостиничных услуг. В ходе разбирательства состоялись две судебные экспертизы: специалисты зафиксировали нарушения строительных норм и требований пожарной безопасности, а также установили, что здание на проверяемой территории технически могло эксплуатироваться и как жилой дом, и как база отдыха.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали истцам, указав, что эксплуатация участков соответствует целевому назначению, а выявленные нарушения не свидетельствуют о причинении вреда соседям.

Кассационная инстанция с такими выводами не согласилась. «Должным образом не исследовали законность изменения вида разрешённого использования земельных участков. Кроме того, не учли, что эксплуатация объекта в режиме базы отдыха должна соответствовать повышенным требованиям безопасности, установленным санитарными, противопожарными и антитеррористическими нормами», — подчеркнули в Четвёртом кассационном суде общей юрисдикции.

Решение апелляционной инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Ростовский областной суд.

Мария Хоперская