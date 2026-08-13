В Сириусе назвали стоимость самой дорогой новогодней ночи — 1,2 млн рублей

Гостиничный комплекс класс люкс Mantera Supreme Seaside в Сириусе открыл продажи на период новогодних праздников. Стоимость проживания 1 января начинается от 48 тыс. рублей за сутки, а максимальная цена достигает 1,2 млн рублей за ночь. Согласно опубликованным тарифам, по такой стоимости доступны две самые высокие категории размещения — Президентский люкс и Пентхаус.

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Несмотря на то что до Нового года остается почти пять месяцев, первые бронирования уже поступили. По данным Mantera Supreme Seaside, в первую очередь праздничные даты выбирают постоянные гости отеля, причем спрос начинается именно с номеров повышенных категорий — уже подтверждены бронирования на люксы, премиальные категории и люкс «Мантера».

Анализ бронирований прошлого новогоднего сезона показал, что основную аудиторию курортного комплекса составляют гости среднего возраста. Так, 35% всех уникальных гостей пришлось на путешественников 36–45 лет, еще 19% — на возрастную группу 25–35 лет, а 14% — на гостей 46–55 лет.

Средняя продолжительность новогоднего отдыха составила 3,5 ночи, а самая дорогая бронь прошлого сезона превысила 3,17 млн рублей за весь период проживания. При этом наиболее дорогие категории номеров гости начинали бронировать в среднем за 41–60 дней до заезда, тогда как средняя глубина бронирования по отелю составила 23 дня. Это подтверждает тенденцию: чем выше категория размещения, тем раньше гости принимают решение о поездке.

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«Мы уже видим интерес к новогодним датам со стороны постоянных гостей. По нашему опыту, именно номера повышенных категорий начинают бронировать раньше остальных. В этом сезоне мы ожидаем дальнейший рост спроса: курорт завершил первый полный год работы, стал заметно более узнаваемым, а новые, более гибкие условия бронирования делают планирование поездки еще комфортнее. Отдельно рассчитываем на увеличение числа семейных гостей — именно этот сегмент сегодня демонстрирует один из самых высоких темпов роста»,— комментирует генеральный менеджер Mantera Supreme Seaside Юлия Капралова.

На новогодний период для гостей также доступен специальный тариф «Новогодний» с выгодными условиями при полной оплате проживания. Кроме того, в этом сезоне курорт сделал условия бронирования более гибкими: если год назад требовалась полная оплата проживания за месяц до заезда, то теперь по базовому тарифу достаточно внести предоплату только за первые сутки, а оставшаяся сумма оплачивается при заселении.

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В новом зимнем сезоне Mantera Supreme Seaside вновь запускает регулярный трансфер на Курорт Красная Поляна. С 31 декабря 2026 года и до конца зимнего сезона шаттлы будут курсировать дважды в день по предварительной записи, позволяя гостям совместить отдых на черноморском побережье с горнолыжной инфраструктурой Красной Поляны.

Самой дорогой категорией размещения остается пентхаус Mantera Supreme — один из самых эксклюзивных номеров на черноморском побережье. Пространство площадью более 215 кв. метров включает три спальни, просторную гостиную, отдельную кухню для персонального шеф-повара, панорамную террасу с собственным инфинити-бассейном и видами одновременно на Черное море и Кавказские горы. Гостям также доступны персональный батлер, представительская гостиная M Club и индивидуальный трансфер.

ООО СЗ «Сочи-парк пять плюс

manterasupreme.ru