В Новороссийске отменили угрозу атаки БПЛА

В Новороссийске отменили сигнал «Угроза применения БПЛА». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Угроза атаки беспилотников была объявлена утром 12 августа. Жителей и гостей города призывали соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам. Сейчас опасности для жителей и гостей Новороссийска нет.

Кроме того, накануне ночью Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА. В результате погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек, включая одного ребенка, пострадали. Обломки беспилотников повредили 21 жилой дом и четыре предприятия. Для жителей поврежденных домов развернули пункты временного размещения, где находилось около 90 человек.

Всего над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России за ночь сбили 502 беспилотных летательных аппарата.

Анна Гречко