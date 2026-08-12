Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 502 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России за ночь сбили 502 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно информации министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае в результате массированной атаки со стороны ВСУ погибли два местных жителя. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, в Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. В поселке Волна Темрюкского района из-за падения обломков беспилотников погиб мужчина. Под удар в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе в очередной раз попали гражданские объекты и дома мирных жителей.

По данным на утро 12 августа, в Краснодарском крае обломки беспилотных летательных аппаратов упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, а также на четыре предприятия. В результате атаки БПЛА в Новороссийске пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. На территории Анапы травмы получили два человека. В Геленджике также пострадали два мирных жителя. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

Алина Зорина