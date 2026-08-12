В Новороссийске вновь объявили угрозу атаки БПЛА

Утром 12 августа в Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил в своих соцсетях глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Жителей и гостей призвали при включении сирен укрыться в помещениях без окон или комнатах, окна которых не выходят на море. Находящимся на улице рекомендуют зайти в цоколь ближайшего здания, подземный переход или паркинг.

Власти напоминают, что автомобиль не подходит для укрытия. Также не следует прятаться у стен многоквартирных домов.

Накануне ночью Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА. В результате погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек, включая одного ребенка, пострадали. Обломки беспилотников повредили 21 жилой дом и четыре предприятия. Для жителей поврежденных домов развернули пункты временного размещения, где находятся около 90 человек.

Новороссийцев просят сохранять спокойствие и дождаться отмены сигнала.

Анна Гречко