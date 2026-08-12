После атаки БПЛА в Новороссийске нарушено водо- и электроснабжение

Ночная атака беспилотников в Новороссийске спровоцировала масштабные коммунальные аварии. В 03:30 был поврежден водопровод диаметром 700 мм на Троицком водоводе — обе трубы выведены из строя, подача воды на город от ТГВ остановлена, сообщил замглавы города Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, специалисты ведут демонтажные работы на месте. Восстановление первой трубы планировалось завершить к 12:00, для ремонта второй требуется замена четырёх метров водовода — ориентировочный срок окончания работ 20:00.

В АО АТЭК сообщили, что горячее водоснабжение приостановлено повсеместно из-за отсутствия холодной воды, необходимой для работы теплоэнергетического оборудования. Специалисты компании готовы приступить к восстановлению горячего водоснабжения сразу после возобновления подачи холодной воды.

Помимо этого, атака обесточила Восточный район города: электричество отключилось на улицах Цементная, Котовского, Пенайская, Мефодиевская, Алтайская, Чапаева, Шаумяна и других. К устранению неисправностей направлена бригада «Электросети Кубани». В остальных районах электроснабжение постепенно восстанавливается.

Накануне ночью Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА. В результате погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек, включая одного ребенка, пострадали. Обломки беспилотников повредили 21 жилой дом и четыре предприятия. Для жителей поврежденных домов развернули пункты временного размещения, где находятся около 90 человек.

Всего над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России за ночь сбили 502 беспилотных летательных аппарата.

Анна Гречко