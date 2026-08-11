Реконструкция М-4 Дон в Ростовской области обойдется в 109,4 млрд рублей

Реконструкция участка трассы М-4 Дон с 933-го по 1024-й км в Ростовской области оценивается в 109,4 млрд рублей. Строительная готовность объекта составляет 42%. Завершить работы планируется в 2027 году. Об этом сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства транспорта.

Участок проходит по Каменскому, Красносулинскому и Октябрьскому районам, а также городам Каменск-Шахтинский и Шахты. Строители расширят более 90 км дороги с четырёх до шести полос, что позволит увеличить пропускную способность на 50%.

Трасса М-4 Дон входит в состав международного транспортного коридора «Север — Юг», соединяет центральные регионы страны с Черноморским и Азовским побережьями, а также используется для доставки гуманитарной помощи в приграничные и воссоединённые регионы.

Стоимость проезда по реконструированному участку станет известна к моменту ввода в эксплуатацию, сообщили РБК Ростов в пресс-службе ГК «Автодор».

Участок оснастят автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД). В тёмное время суток предусмотрен монтаж линий искусственного освещения, а вблизи населённых пунктов установят шумозащитные экраны.

Мария Хоперская