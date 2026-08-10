«Птицефабрика Преображенская» увеличила иск к властям Ставрополья до 144 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края принял уточненные требования ООО «Птицефабрика Преображенская» к Ставропольскому краю в лице краевого управления ветеринарии. Компания теперь требует взыскать 144,1 млн руб. убытков, связанных с изъятием и утилизацией птицы и продукции птицеводства при ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц. Определение суда опубликовано в картотеке дела.

Из материалов дела следует, что ранее сумма иска составляла 91,7 млн руб., а также 933,6 тыс. руб. расходов по уплате госпошлины. 4 июня 2026 года через систему «Мой арбитр» представитель истца подал ходатайство об уточнении требований. В новой редакции компания просит взыскать уже 144,1 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Птицефабрика Преображенская» зарегистрировано в 2016 году в селе Преображенское Ставропольского края. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Учредитель — Василий Кулаков. Уставный капитал — 828 млн руб. За 2025 год прибыль компании составляет — 3,5 млн руб., выручка — 116 млн руб.

Спор связан с последствиями ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц на территории ООО «Птицефабрика Преображенская». По версии истца, убытки возникли в результате изъятия для последующей утилизации птицы и продуктов птицеводства на территории эпизоотического очага.

К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены правительство Ставропольского края, министерство финансов региона, Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора и ООО «Арбитраж».

Представители ответчика и третьих лиц возражали против принятия уточненных требований. Однако суд указал, что по статье 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ истец вправе до принятия итогового судебного акта изменить размер исковых требований. В связи с этим ходатайство птицефабрики было удовлетворено.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство истца о вызове эксперта АНО «ЛЭИ “Центральный офис”» Ольги Барановой, которая проводила судебную экспертизу №023.03-26 ОС от 21 апреля 2026 года. Эксперта вызовут для дачи пояснений по заключению. Ей также предложено ознакомиться с возражениями и рецензией ответчика на экспертное заключение и, по возможности, представить письменную позицию.

Рассмотрение дела отложено на 25 августа 2026 года. Заседание пройдет в Арбитражном суде Ставропольского края. Суд также предложил сторонам заранее представить письменные позиции и проекты судебных актов.

Тат Гаспарян