Минприроды проверит строительство очистных в Ярославской области

Министр природных ресурсов РФ Александр Козлов объявил о планах проведения выездных проверок строительства очистных сооружений в Ярославской и Астраханской областях. Об этом говорится в пресс-релизе министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

По словам господина Козлова, ключевая задача — не только сдать объекты вовремя, но и гарантировать качество очистки стоков после ввода. В связи с этим 15 августа сотрудники Минстроя осмотрят объект в Астрахани, а с 18 по 21 августа представители ведомства проверят семь очистных сооружений в Ярославской области.

Ранее аналогичные проверки прошли на объектах в Саратовской и Ульяновской областях, а также в Бурятии и Чувашии.

Антон Голицын