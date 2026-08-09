ВККС 13 августа рассмотрит вопрос об аресте экс-мирового судьи из Ростова Пономаревой

Высшая квалификационная коллегия судей России 13 августа рассмотрит представление председателя Следственного комитета РФ о даче согласия на арест мирового судьи в отставке из Ростова-на-Дону Эльмиры Пономаревой. Она подозревается в даче взятки за содействие в назначении на должность мирового судьи. Об этом говорится в повестке ВККС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, Пономарева, работая помощником судьи, обратилась к тогдашнему председателю Советского районного суда Ростова-на-Дону Елене Коблевой с просьбой помочь ей получить должность мирового судьи. За содействие, считает следствие, она должна была передать Коблевой 2 млн руб. Пономаревой вменяется ч. 5 ст. 291 УК РФ — дача взятки в особо крупном размере.

Дело Пономаревой связано с расследованием в отношении Коблевой. Бывшему председателю Советского районного суда Ростова предъявлены обвинения по ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение неправосудных решений) и ч. 3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование правосудию). Следствие насчитало 13 эпизодов и считает, что Коблева создала преступную группу из судей, систематически получавших взятки.

Верховный суд РФ ранее признал законным возбуждение уголовного дела в отношении Коблевой. Она оспаривала решение ВККС, утверждая, что уголовное преследование связано с ее профессиональной деятельностью и доказательств для предъявленных обвинений недостаточно. ВС оставил ее заявление без удовлетворения.

В феврале 2026 года Краснодарский краевой суд приговорил Коблеву к 10 годам колонии и штрафу в 15 млн руб. по другому уголовному делу о получении взятки. Суд установил, что она получила через посредника 500 тыс. руб. за обеспечение отмены судебного акта.

Коблева возглавляла Советский районный суд Ростова-на-Дону до ноября 2023 года. После обысков у нескольких судей в связи с предполагаемой коррупцией она покинула должность. В июле 2024 года Мосгорсуд отправил ее под арест.

В тот же день ВККС рассмотрит представление председателя СК РФ о даче согласия на арест бывшей судьи Советского районного суда Ростова-на-Дону Наталии Цмакаловой. По версии следствия, она подозревается в пяти эпизодах получения взяток за вынесение неправосудных решений.решений.

Валерий Климов