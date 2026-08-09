Главные новости к утру 9 августа

Турция предложила России и Украине объявить мораторий на удары в Черном море.

При массированном налете беспилотников на Белгород пострадали 13 человек.

Госдепартамент США одобрил передачу Украине 70 ракет ATACMS из запасов Турции.

Военная операция США против Ирана истощила американские запасы вооружений до критического уровня, сообщает The New York Times. Из-за этого американские чиновники боятся потерять доверие Токио и Сеула.

Германия выслала почти 400 россиян с начала конфликта на Украине.

Президент Сербии Александр Вучич пообещал Украине помощь со вступлением в Евросоюз.