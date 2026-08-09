Госдепартамент США одобрил передачу Украине 70 ракет ATACMS из запасов Турции

Госдепартамент США направил в Конгресс уведомление о намерении разрешить правительству Турции передать Украине из своих запасов 70 оперативно-тактических ракет M39 ATACMS. Кроме того, США оформляют передачу Киеву 12 пусковых установок РСЗО M270 MLRS, 2,5 тыс. ракет M26 с кассетными элементами и 47 тыс. артиллерийских снарядов.

В документах ведомства отмечается, что вооружение передается на безвозвратной основе. Логистическими операторами и посредниками сделки выступают турецкие компании MKE A.S., ASFAT и ARCA Savunma, болгарская частная компания VTIC International Ltd., а также американские подрядчики Pansophico и Patriot Defense Group.

Турция решила передать ракеты ATACMS, поскольку планирует «сократить запасы устаревших вооружений, чтобы сосредоточить финансовые ресурсы на модернизации и обслуживании имеющихся систем», отмечается в документе. Украина хочет их получить «для укрепления своих возможностей по огневой поддержке в наступлении и обороне». Поскольку эти ракеты произведены в США, их реэкспорт третьей стороной требует обязательного согласования с Вашингтоном. В Госдепе подчеркнули, что сделка отвечает целям США в сфере безопасности.