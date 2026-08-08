Германия выслала почти 400 россиян с начала конфликта на Украине

За четыре года немецкие власти выслали на родину более 80 российских дипломатов и 313 обычных граждан России, сообщает Bild со ссылкой на данные МИД и МВД ФРГ. Массовые высылки сотрудников дипмиссии начались весной 2022 года, когда персонами нон грата сразу объявили 40 человек.

По данным издания, последнее выдворение состоялось в январе 2026 года. Тогда немецкие власти сообщали о высылке заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Поводом стало задержание местной жительницы украинского происхождения, которую заподозрили в шпионаже в пользу Москвы.

В марте МИД РФ предостерег россиян от поездок в Германию. В ведомстве заявляли о «правовом беспределе» в отношении соотечественников и разных видах дискриминации по отношению к российским гражданам. Как говорила представительница российского министерства Мария Захарова, власти Германии считают подозрительным практически любого находящегося на территории ФРГ гражданина РФ.

У России есть три представительства в Германии: посольство в Берлине, консульство в Бонне и почетное консульство в Нюрнберге.