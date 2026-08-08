Вучич пообещал Украине помощь со вступлением в Евросоюз

Президент Сербии Александр Вучич пообещал оказывать поддержку Украине для ее скорейшего вступления в Евросоюз. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы хотим, чтобы Украина как можно скорее открыла все кластеры (переговоров о вступлении в ЕС.— "Ъ") и как можно быстрее их закрыла. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине на ее европейском пути»,— сказал господин Вучич (трансляция велась на YouTube-канале президента Сербии).

Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. Первый этап переговоров о членстве начался 15 июня. Он включает обсуждение реформ в сфере судебной системы, государственного управления, демократических институтов и другие вопросы. Сербия получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2012 году.