Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Вучич пообещал Украине помощь со вступлением в Евросоюз

Президент Сербии Александр Вучич пообещал оказывать поддержку Украине для ее скорейшего вступления в Евросоюз. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы хотим, чтобы Украина как можно скорее открыла все кластеры (переговоров о вступлении в ЕС.— "Ъ") и как можно быстрее их закрыла. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине на ее европейском пути»,— сказал господин Вучич (трансляция велась на YouTube-канале президента Сербии).

Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. Первый этап переговоров о членстве начался 15 июня. Он включает обсуждение реформ в сфере судебной системы, государственного управления, демократических институтов и другие вопросы. Сербия получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2012 году.

Подписывайтесь на тему:

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд