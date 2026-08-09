NYT: в США боятся потерять доверие Токио и Сеула из-за истощения арсеналов

Военная операция США против Ирана истощила американские запасы вооружений до критического уровня, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. В распоряжении Пентагона осталось менее 1,7 тыс. ракет-перехватчиков Patriot, и США может потребоваться более двух лет только на то, чтобы восстановить их арсенал.

По данным газеты, из-за дефицита боеприпасов Пентагон перебрасывает на Ближний Восток корабли, авиацию и системы ПВО, сокращая присутствие в Европе и Азии. В Вашингтоне опасаются, что из-за этого Южная Корея и Япония могут усомниться в способности США гарантировать их безопасность. Чиновники предполагают, что это способно подтолкнуть союзников к разработке собственного ядерного оружия для сдерживания угроз. В Европе тем временем рассчитывают нарастить закупки вооружений у других стран, добавляет газета.

Затяжной конфликт с Ираном играет на руку Москве и Пекину, подчеркивают собеседники NYT. «Чем дольше длится эта война и чем дольше мы продолжаем обмениваться ударами с Ираном, тем острее становится проблема с боеприпасами для Соединенных Штатов и тем шире и заметнее становится это окно уязвимости», — заявил оборонный аналитик Американского института предпринимательства Тодд Харрисон.

Ранее, по данным The Washington Post, президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за дефицита боеприпасов. По данным газеты, нехватка перехватчиков и наступательного вооружения вынудила господина Трампа воздержаться от новых масштабных ударов по Ирану.