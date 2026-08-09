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При массированном налете беспилотников на Белгород пострадали 13 человек

Белгород оказался под массированной атакой украинских беспилотников. Пострадали 13 человек, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в Telegram. Среди них — двое детей.

Четырехлетнего мальчика со осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Также был ранен девятилетний мальчик — ему помощь оказали на месте, состояние ребенка не уточняется.

Повреждены несколько многоквартирных домов, административное здание, «социальный и коммерческий объекты». В одном из частных домов произошел пожар, также загорелись две машины на парковке одного из жилых зданий.

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