Главные новости за 7 августа: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Воронежские власти заявили о сохранении объемов поставок топлива в регион. По данным облправительства, на утро 7 августа бензин марки АИ-92 был в наличии на 68% АЗС, АИ-95 — на 62%, а дизельное топливо — на 83%. Эти данные поступили почти с 200 автозаправочных станций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корабль-музей «Гото Предестинация» на Петровской набережной в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Корабль-музей «Гото Предестинация» на Петровской набережной в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

США просили Россию освободить осужденного в Воронеже американца Гилмана. По данным Reuters, вопрос о деле Гилмана поднял государственный секретарь США Марко Рубио в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшихся 23 июля в Маниле.

Белгородский областной суд отклонил апелляционные жалобы ответчиков по иску прокуратуры о признании недействительным картеля, созданного при поставках медицинского оборудования. Решение о взыскании с них 1,2 млрд руб. оставлено в силе, говорится в сообщении облсуда.

В курском Железногорске ввели режим повышенной готовности и подают воду по графику. Решение было принято для того, «чтобы не допустить критической остановки водоснабжения всего города» в условиях, когда «из-за установившейся аномально жаркой погоды потребление воды резко возросло».

Прокуратура Липецкой области требует 32 млн руб. с подрядчика «Ворот в Раненбург». Дело относится к категории «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда». Иск пока не принят к производству.

Подрядчик «Болховкина луга» в Орловской области получил два года колонии. Бывший мэр Болхова Владимир Авилов и его заместительница Ирина Казакова, зная, что благоустройство парка выполнено некачественно и не в полном объеме, подписали документы о приемке с ложной информацией. Ущерб от этих действий был оценен в 11,6 млн руб.

Тамбовский областной суд ужесточил приговор местному индивидуальному предпринимателю, признанному виновным в особо крупном мошенничестве по делу о хищении средств, выделенных на покупку жилья для детей-сирот. Вместо условного срока ему назначено 3 года и 3 месяца колонии общего режима.

Егор Якимов