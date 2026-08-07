Тамбовскому предпринимателю дали три года за мошенничество с жильем для сирот

Тамбовский областной суд ужесточил приговор местному индивидуальному предпринимателю, признанному виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) по делу о хищении средств, выделенных на покупку жилья для детей-сирот. Вместо условного срока ему назначено 3 года и 3 месяца колонии общего режима, сообщили в региональной прокуратуре 7 августа. Ведомство в своем сообщении не назвало имя фигуранта, но, по данным «Ъ-Черноземье», речь идет об Александре Ольшанском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По информации Rusprofile, Александр Ольшанский зарегистрировал ИП в сентябре 2019 года. Основным видом деятельности с мая 2025-го указана покупка и продажа собственного недвижимого имущества, до этого таковым с февраля 2021-го значилась деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. За все время с ИП заключили более 100 госконтрактов на общую сумму около 220 млн руб. Крупнейшие заказчики — министерство строительства Тамбовской области и муниципальное учреждение Тамбова «Дирекция жилищных услуг».

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области. По версии следствия, в 2022 году осужденный похитил более 3,5 млн руб., выделенных на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предприниматель передал заказчику три квартиры, «технические характеристики и иные показатели которых не соответствовали требованиям, предусмотренным государственными контрактами».

В марте 2026 года Тамбовский районный суд в первой инстанции приговорил Александра Ольшанского к 3 годам и 6 месяцам условно, оставив за гражданским истцом право на предъявление гражданского иска. Прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке.

«Ъ-Черноземье» в марте 2025-го писал, что Ленинский районный суд Тамбова за покупку некачественных квартир для сирот признал виновным в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) бывшего сотрудника управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области Александра Венчакова. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Денис Данилов