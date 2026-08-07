Подрядчик «Болховкина луга» в Орловской области получил два года колонии

В Орловской области Болховский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего гендиректора белгородского ООО «СБК-Групп» Сергея Бузуна и признал его виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при благоустройстве территории парка «Болховкин луг». Фигуранту назначено два года колонии общего режима со штрафом 200 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «СБК-Групп» было зарегистрировано в Белгороде в 2017 году и занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал предприятия составляет 12,5 тыс. руб. До 26 июня 2026 года единственным учредителем и генеральным директором фирмы был Сергей Бузун. Сейчас собственником и главой компании выступает Анна Рощупкина. В 2025 году выручка предприятия составила 1,3 млрд руб., а чистая прибыль — 2 млн руб. после убытка 7,9 млн руб. годом ранее.

Администрация Болхова заключила с ООО «СБК-Групп» контракт на благоустройство парка «Болховкин луг» и прилегающей территории в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в апреле 2023 года. Как установили следствие и суд, бывший мэр Болхова Владимир Авилов и его заместительница Ирина Казакова, зная, что обязательства выполнены некачественно и не в полном объеме, подписали документы о приемке с ложной информацией. Ущерб от этих действий был оценен в 11,6 млн руб.

«Ъ-Черноземье» 30 июля сообщал, что Орловский областной суд пересмотрел приговор Владимиру Авилову. Ранее назначенное ему наказание за превышение должностных полномочий в виде исправительных работ было заменено на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Экс-мэр был арестован в зале суда. Ирина Казакова получила три года колонии вместо исправительных работ и также была взята под стражу.

Денис Данилов