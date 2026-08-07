В курском Железногорске ввели режим повышенной готовности и подают воду по графику

Режим повышенной готовности введен в Железногорске Курской области с 7 августа, сообщил глава города Александр Михайлов. Решение было принято для того, «чтобы не допустить критической остановки водоснабжения всего города» в условиях, когда «из-за установившейся аномально жаркой погоды потребление воды резко возросло». Подача воды в Железногорске с сегодняшнего дня происходит по графику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Важный момент: во все социальные объекты — больницы, детские сады, школы — водоснабжение будет поступать в обычном режиме круглосуточно, их работа режим повышенной готовности не затронет»,— заявил вчера господин Михайлов в своих соцсетях.

Также, по словам Александра Михайлова, было проведено экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС), на котором приняли решение «о пробуривании трех дополнительных водозаборных скважин на Березовском водозаборе». Предполагается, что они должны заработать в течение двух недель.

В настоящее время на странице главы Железногорска «ВКонтакте» — сотни комментариев от местных жителей. Горожане, среди прочего, указывают, что определенный график подачи не соблюдается. В положенные часы воды у них нет.

На ситуацию отреагировал губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он подтвердил, что получает много жалоб: «не везде организован подвоз воды, а в ряде многоквартирных домов напор слабый».

«Ситуация с водой в Железногорске действительно чрезвычайная. За последнюю неделю поступило более 500 обращений, из них только за прошедшую ночь и сегодняшнее утро — более 300. Жители десятков многоквартирных домов сообщают об отсутствии воды на верхних этажах — из-за слабого давления она просто не доходит. Есть жалобы и на отсутствие водоснабжения в социальных учреждениях, в том числе в детских садах — к ним уже организован подвоз воды»,— прокомментировал господин Хинштейн.

По словам главы региона, «проблемы начались с первых дней июля, когда пришла жара, потребление кратно выросло, и сети, которые и без того изношены, попросту не выдержали». Также он отметил, что русло реки, где находится водозабор, просело наполовину — соответственно, вдвое упал и объем воды со скважин.

«Из-за этого были случаи попадания песка в систему. Она уже промыта, примесей в воде нет»,— заявил Александр Хинштейн со ссылкой на информацию от главы Железногорска

Следующее «окно» подачи воды по графику начинается в Железногорске в 17:00. В разных частях города организованы точки подвоза воды.

«Если и в обозначенное время воды в домах не будет — объемы подвоза будут увеличены: такое поручение главе дал, ситуацию держу на особом контроле»,— подчеркнул губернатор Курской области.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в августе прошлого года была одобрена заявка Курской области на бюджетный инфраструктурный кредит в 1 млрд руб., который в том числе планировалось потратить на строительство сетей водоснабжения в Железногорске.

Денис Данилов