США просили Россию освободить осужденного в Воронеже американца Гилмана

Вашингтонская администрация обращалась к российской стороне с предложением об освобождении и репатриации Роберта Гилмана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США. Речь идет о гражданине США, которого воронежский суд признал виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Гилман во время заседания суда

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Роберт Гилман во время заседания суда

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как следует из публикации, вопрос о деле Гилмана поднял государственный секретарь США Марко Рубио в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшихся 23 июля в Маниле. По информации собеседника агентства, американская сторона держит ситуацию на постоянном контроле и уже не раз предлагала Москве варианты возвращения своего гражданина. Представитель Госдепартамента также выражает обеспокоенность состоянием здоровья Гилмана.

В то же время отмечается, что Вашингтон не стал присваивать Гилману статус «незаконно удерживаемого» лица. Ранее в американских официальных заявлениях разъяснялось, что присвоение такого статуса автоматически переводит вопрос освобождения гражданина в категорию приоритетных задач и предусматривает задействование соответствующих ведомств.

В 2022 году Центральный районный суд Воронежа приговорил гражданина США к четырем годам колонии за нападение на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Гилмана сняли с поезда Сухум — Москва за пьяный дебош, и в полицейском участке он ударил сотрудника МВД ногой по ноге. Впоследствии приговор, вынесенный американцу, сократили на год. В исправительной колонии №2 Воронежа Роберт Гилман устроил несколько драк с сотрудниками учреждения и следователем. В итоге в общей сложности за шесть эпизодов дезорганизации деятельности исправительного учреждения (ч. 2 ст. 321 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) он получил десять лет строгого режима. Это наказание сейчас оспаривается в областном суде.

На протяжении судебных разбирательств Гилман не раз заявлял, что надеется на обмен. В посольстве США в Москве «Ъ-Черноземье» подтвердили, что следят за делом гражданина США и продолжают оказывать консульскую поддержку.

В апреле во время рассмотрения четвертого уголовного дела Гилман заявил, что намерен отправиться в зону СВО в качестве стрелка.

В июле Центральный районный суд приостановил производство по одному из двух уголовных дел американца Роберта Гилмана, в рамках которых ему также вменяется дезорганизация деятельности исправительного учреждения. Причиной приостановки стала невозможность явки подсудимого из-за «психического расстройства или иной тяжелой болезни». Сам Гилман находится в медицинском учреждении.

Подробнее об уголовных делах Роберта Гилмана — в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова