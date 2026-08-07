Воронежские власти заявили о сохранении объемов поставок топлива в регион

Правительство Воронежской области опубликовало очередные результаты мониторинга обеспеченности горюче-смазочными материалами. По данным региональных властей, на утро 7 августа бензин марки АИ-92 был в наличии на 68% АЗС, АИ-95 — на 62%, а дизельное топливо — на 83%. Эти данные поступили с почти 200 автозаправочных станций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как подчеркнули в облправительстве, «несмотря на внешние факторы, которые продолжают усложнять работу нефтеперерабатывающего комплекса страны, почти все федеральные поставщики отмечают стабильность поставок разных марок топлива в Воронежскую область и сохранение необходимого объема для работы оперативных служб и служб жизнеобеспечения».

«Средние цены топлива у федеральных поставщиков практически не меняются, а региональные операторы, ранее перешедшие на импортное топливо, продолжают незначительно снижать его ранее завышенную стоимость»,— заявили в правительстве Воронежской области.

По наиболее актуальной информации Воронежстата, за неделю с 27 июля по 3 августа средняя цена за литр бензина марки АИ-92 в регионе снизилась на 0,7%, АИ-95 — на 0,75%, дизеля — на 0,81%. При этом марки АИ-98 и выше подорожали на 0,5%. В начале этой недели цены на разные виды топлива на воронежских АЗС, по данным Воронежстата, были следующими:

АИ-92 — 79,71 руб.;

АИ-95 — 87,36 руб.;

АИ-98 и выше — 110,77 руб.;

дизельное топливо — 86,89 руб.

В Росстате, разместившем на этой неделе подробные результаты мониторинга топливного рынка, отмечают, что в среднем по России автомобильный бензин (включая все марки) в период с 27 июля по 3 августа подешевел на 1,1%, а дизтопливо — на 1,6%. Бензин в Воронежской области при этом остается самым дорогим в Центральном федеральном округе (ЦФО) — речь идет как о совокупном показателе для всех марок (84,78 руб.), так и отдельно для АИ-92 и АИ-95. В категории «АИ-98 и выше» Воронежская область уступила Рязанской 0,11 руб.

В облправительстве также отметили, что «ни одна из компаний не ужесточила текущих ограничений на отпуск топлива в один бак».

Накануне «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Воронежская область вошла в число регионов-лидеров в РФ по отказу от активного использования личного автотранспорта на фоне подорожания топлива. Согласно опросу сайта «Дром», 37% местных водителей уже стали реже садиться за руль. Выше показатель только в Крыму (46%) и Пермском крае (38%).

Денис Данилов