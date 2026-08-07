«Ярославич» сыграет с чемпионом Беларуси на открытии волейбольного центра

25 августа пройдет торжественное открытие основной арены волейбольного центра на проспекте Фрунзе в Ярославле, в рамках которого местный волейбольный клуб «Ярославич» сыграет с десятикратным чемпионом Беларуси «Шахтером». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Волейбольный клуб «Ярославич» Фото: Волейбольный клуб «Ярославич»

Также в день открытия на площадках центра проведут соревнования по тяжелой атлетике, пляжному регби, подводному спорту и самбо. Для организаторов спортивных мероприятий организуют семинар в конференц-зале. Начало фестиваля запланировано на 18:30. Вход на него свободный, но требует предварительной регистрации.

Строительство волейбольного центра велось с 2021 года с привлечением федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников. Первая очередь включала здания пляжной арены, тренировочного и подготовительно-восстановительного блоков. Объекты эксплуатируют с начала 2025 года. Вторая очередь, которая будет открыта в конце августа, включает основную арену на 5 тыс. мест, ее строительством занимался частный инвестор.

Алла Чижова