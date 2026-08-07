Аэропорт Ижевск откроет международные перелеты в декабре

Новый терминал аэропорта Ижевска начнет принимать международные рейсы в декабре. Оснащение пункта пропуска практически завершено, ожидается аккредитация, рассказал гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников в видеоролике в Telegram, которым сопроводил пост о своем увольнении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Напомним, официальное открытие нового терминала аэропорта столицы Удмуртии состоялось в ноябре 2025 года. Тогда господин Синельников рассказал, что в числе международных направлений находятся Турция, Египет, Дубай и другие точки массового туризма. Идет проработка маршрута в Минск с авиакомпанией «Белавиа».

Отметим, 1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)». Бывший председатель правительства республики Роман Ефимов назвал происходящее «вынужденной мерой». Александр Синельников объяснил аннулирование сертификата «сочетанием многих факторов» и добавил, что причины не сводятся к «одному событию или одному человеку».

Позднее стало известно, что авиакомпания не согласилась с решением Росавиации — 3 августа в Арбитражном суде Москвы был зарегистрирован иск «Ижавиа» к федеральному агентству. Однако уже на следующий день, 4 августа, появились данные о ходатайстве со стороны перевозчика о возвращении заявления. Историю с иском в пресс-службе «Ижавиа» комментировать «Ъ-Удмуртия» отказались.

Как рассказал Александр Синельников, 7 августа — его последний день в должности гендиректора «Ижавиа». «Меня попросили и я написал заявление об увольнении»,— пояснил он.

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии, она же владеет аэропортом Ижевска). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что отзыв сертификата отразится на стоимости авиакомпании незначительно.