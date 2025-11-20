Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Михаил Мишустин открыл новый терминал международного аэропорта Ижевска

Сегодня, 20 ноября, состоялось официальное открытие нового терминала международного аэропорта Ижевска имени Михаила Калашникова, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». Это произошло в рамках форума «Транспорт России». Параллельно с этим открылись новый терминал в Мурманске и командно-диспетчерский пункт в Грозном. Объекты по видеоконференцсвязи открыл премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

«Совсем недавно руководители западных стран мечтали о том, чтобы разрушить нашу авиационную инфраструктуру, отнять все воздушные суда, помешать нам иметь транспортную мобильность <...> Ответом на это стала мощнейшая интенсификация всех программ развития транспортной инфраструктуры — создания отечественных самолетов, логистических потоков»,— сказал господин Мишустин (цитата по «Сусанину»).

Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал новый терминал одним из ключевых элементов в борьбе за инвесторов. Объект имеет огромное значение для развития туризма — сейчас турпоток составляет 1,7 млн человек.

«Ведется работа по оснащению международного пункта пропуска необходимым оборудованием и сетями, а также размещением специальных служб,— рассказал генеральный директор АО “Ижавиа” Александр Синельников.— Мы обязуемся открыть международные полеты не позднее декабря 2026 года». В числе направлений — Турция, Египет, Дубай и другие точки массового туризма. Идет проработка маршрута в Минск с авиакомпанией «Белавиа».

За два месяца новый терминал в тестовом режиме обслужил 120 тыс. пассажиров. Отмены рейсов по техническим причинам не зафиксированы. Тестовый период завершен успешно, добавил господин Синельников. В 2026 году начнется трехлетняя реконструкция взлетно-посадочной полосы. Финансирование проекта составит 6 млрд руб.

Напомним, новый аэровокзал Ижевска запустился в тестовом режиме 20 сентября. Объем инвестиций в проект составляет 4,3 млрд руб. Терминал возводился с 2022 года. Его пропускная способность — 400 пассажиров в час, общая площадь — 10,8 тыс. кв. м.

Подробнее о новом аэровокзале «Ъ-Удмуртия» писал в материале «Терминал ожидают взлеты и посадки».