Михаил Мишустин открыл новый терминал международного аэропорта Ижевска

Сегодня, 20 ноября, состоялось официальное открытие нового терминала международного аэропорта Ижевска имени Михаила Калашникова, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». Это произошло в рамках форума «Транспорт России». Параллельно с этим открылись новый терминал в Мурманске и командно-диспетчерский пункт в Грозном. Объекты по видеоконференцсвязи открыл премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

«Совсем недавно руководители западных стран мечтали о том, чтобы разрушить нашу авиационную инфраструктуру, отнять все воздушные суда, помешать нам иметь транспортную мобильность <...> Ответом на это стала мощнейшая интенсификация всех программ развития транспортной инфраструктуры — создания отечественных самолетов, логистических потоков»,— сказал господин Мишустин (цитата по «Сусанину»).

Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал новый терминал одним из ключевых элементов в борьбе за инвесторов. Объект имеет огромное значение для развития туризма — сейчас турпоток составляет 1,7 млн человек.

«Ведется работа по оснащению международного пункта пропуска необходимым оборудованием и сетями, а также размещением специальных служб,— рассказал генеральный директор АО “Ижавиа” Александр Синельников.— Мы обязуемся открыть международные полеты не позднее декабря 2026 года». В числе направлений — Турция, Египет, Дубай и другие точки массового туризма. Идет проработка маршрута в Минск с авиакомпанией «Белавиа».

За два месяца новый терминал в тестовом режиме обслужил 120 тыс. пассажиров. Отмены рейсов по техническим причинам не зафиксированы. Тестовый период завершен успешно, добавил господин Синельников. В 2026 году начнется трехлетняя реконструкция взлетно-посадочной полосы. Финансирование проекта составит 6 млрд руб.

Напомним, новый аэровокзал Ижевска запустился в тестовом режиме 20 сентября. Объем инвестиций в проект составляет 4,3 млрд руб. Терминал возводился с 2022 года. Его пропускная способность — 400 пассажиров в час, общая площадь — 10,8 тыс. кв. м.

Подробнее о новом аэровокзале «Ъ-Удмуртия» писал в материале «Терминал ожидают взлеты и посадки».