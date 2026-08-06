В Ярославле не состоялись торги по продаже бывшей гостиницы «Святой Георгий»
В Ярославле признан несостоявшимся электронный аукцион по продаже гостиницы «Azimut отель Ярославль», расположенной на Московском проспекте. Итоги торгов размещены на портале «ГИС Торги».
Фото: Правительство Ярославской области
«Признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием заявок»,— говорится в протоколе.
Четырехзвездочный отель был выставлен на продажу впервые. Начальная цена составляла 723,9 млн руб. В состав лота вошли здание гостиницы площадью 12 тыс. кв. м со всем движимым имуществом и земельный участок площадью 7,3 тыс. кв. м. Общий номерной фонд — 118 номеров разных категорий, включая президентский люкс. В отеле есть крытый бассейн, бесплатная парковка, ресторанный комплекс. Имущество продавалось с обременением: гостиница сдана в аренду на 25 лет с 2021 года сети Azimut Hotels.
Отель построен в 2008 году на средства мэрии Москвы к тысячелетию Ярославля, а спустя 10 лет передан в собственность Ярославской области. Ранее гостиница работала под названием «Святой Георгий».