В Ярославле не состоялись торги по продаже бывшей гостиницы «Святой Георгий»

В Ярославле признан несостоявшимся электронный аукцион по продаже гостиницы «Azimut отель Ярославль», расположенной на Московском проспекте. Итоги торгов размещены на портале «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием заявок»,— говорится в протоколе.

Четырехзвездочный отель был выставлен на продажу впервые. Начальная цена составляла 723,9 млн руб. В состав лота вошли здание гостиницы площадью 12 тыс. кв. м со всем движимым имуществом и земельный участок площадью 7,3 тыс. кв. м. Общий номерной фонд — 118 номеров разных категорий, включая президентский люкс. В отеле есть крытый бассейн, бесплатная парковка, ресторанный комплекс. Имущество продавалось с обременением: гостиница сдана в аренду на 25 лет с 2021 года сети Azimut Hotels.

Отель построен в 2008 году на средства мэрии Москвы к тысячелетию Ярославля, а спустя 10 лет передан в собственность Ярославской области. Ранее гостиница работала под названием «Святой Георгий».

Алла Чижова