В Ростовской области преступность среди мигрантов выросла на 24,4%

В 2026 году в Ростовской области отмечается рост числа преступлений, совершенных мигрантами. Об этом сообщает Donnews со ссылкой на замначальника ГУ МВД по Ростовской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Виктора Марунчака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Уточняется, что с начала года иностранные граждане в регионе совершили 326 преступлений, тогда как в аналогичном периоде 2025 года было совершено 262 преступления. Чаще всего мигранты привлекаются к ответственности за незаконную миграцию.

Вместе с тем, количество мигрантов, прибывших в регион, с начала года снизилось на 9 тыс. человек. «Можно сказать, что иностранцев стало меньше, но преступность выросла. И это увеличение на фоне снижения уровня преступности в целом по региону. И на фоне большого некомплекта личного состава. Если бы мы имели в строю процентов на 20-30 больше сотрудников, то, я уверен, и число выявленных совершённых мигрантами преступлений было бы больше»,— цитирует издание господина Марунчака.

Наталья Шинкарева