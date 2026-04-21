На Дону число трудовых патентов для мигрантов сократилось на четверть

В Ростовской области в начале 2026 года сократилось количество выданных иностранным гражданам патентов на работу, однако бюджетные поступления от этой сферы, напротив, выросли.

По данным регионального управления МВД, в первом квартале 2026 года оформлено 3,87 тыс. патентов — на 25% меньше, чем годом ранее (5,17 тыс.). Снижение произошло на фоне изменений в регулировании и стоимости разрешений.

Несмотря на это, доходы областного бюджета от авансовых платежей увеличились на 16,3% и достигли 227,9 млн рублей против 195,9 млн рублей в аналогичном периоде 2025 года. Рост обеспечен повышением фиксированного платежа: с 2026 года коэффициент, учитывающий особенности регионального рынка труда, установлен на уровне 3. В результате ежемесячный платеж по патенту составляет 10 231 рубль.

По стоимости патентов Ростовская область занимает четвертое место среди регионов Южного федерального округа. Для сравнения, в Краснодарском крае этот показатель значительно выше — более 27 тыс. рублей, в Севастополе — около 13,5 тыс., в Крыму — почти 12 тыс. рублей.

Всего за первые три месяца года в экономику региона было привлечено около 14 тыс. иностранных работников. Наибольшее число занято в строительстве (3,6 тыс. человек), обрабатывающей промышленности (1,4 тыс.) и сфере транспорта и хранения (свыше 500 человек). При этом почти половина — 6,8 тыс. человек — трудились в личных и домашних хозяйствах.

За тот же период на миграционный учет в области встали 12,8 тыс. иностранных граждан. Одновременно снизилось количество правонарушений: к административной ответственности привлечено 1,2 тыс. человек, что на 45% меньше, чем годом ранее. Чаще всего фиксируются нарушения режима пребывания, порядка управления и уклонение от исполнения наказаний.

