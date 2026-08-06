В Сочи обновили данные о наличии топлива на АЗС

По состоянию на 09:00 6 августа в Сочи работают 50 автозаправочных станций. Актуальную информацию о наличии топлива и работе АЗС опубликовали городские службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Бензин АИ-100 доступен на 14 автозаправочных станциях, АИ-95 — на 35, АИ-92 — на 37. Дизельное топливо имеется на 44 АЗС, сжиженный газ — на 12 станциях.

На двух автозаправочных станциях «Роснефти» горючее отпускают только по топливным картам. Кроме того, на трех АЗС «Лукойла» бензин АИ-100 также реализуют исключительно по топливным картам.

Для покупателей продолжают действовать ограничения на объем отпуска топлива. На АЗС «Роснефти» можно приобрести не более 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива на один автомобиль. Для станций, расположенных на трассах, лимиты увеличены до 50 литров бензина и 300 литров дизельного топлива. На автозаправочных станциях «Лукойл» отпускают до 40 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива на одну машину.

Одновременно еще одна автозаправочная станция временно приостановила отпуск топлива. Еще четыре станции находятся на плановом ремонте.

Городские службы призвали автомобилистов не приобретать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Информацию об изменении ситуации пообещали публиковать дополнительно.

«Ъ-Сочи» писал, что на федеральной трассе А-147 в Сочи из-за роста турпотока перенастроили светофоры на загруженных участках в Дагомысе, Лазаревском и Джубге. Интенсивность движения на основных участках трассы сохраняется на уровне 2025 года: через Магри проходит более 11 тыс. машин в сутки, у Дагомыса — около 40 тыс., у вокзала Адлера — порядка 55 тыс., при этом параметры светофоров могут скорректировать раньше, если потребует ситуация.

Мария Удовик