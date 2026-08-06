Аэропорт Сочи рассказал о работе терминала в условиях ограничений

В аэропорту Сочи продолжают действовать временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Несмотря на это, терминал работает в штатном режиме для обслуживания пассажиров, а администрация аэропорта принимает дополнительные меры для организации ожидания рейсов и обеспечения работы служб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

В аэропорту сообщили, что обстановка в терминале остается спокойной. Для пассажиров установили 300 дополнительных мест для сидения. Одновременно усилили контроль за санитарным состоянием помещений, работой справочно-информационной службы и колл-центра. В здании поддерживается нормативный температурный режим.

Пассажиров задержанных рейсов авиакомпаний продолжают размещать в гостиницах. В аэропорту уточнили, что решение о расселении принимают перевозчики в отношении своих пассажиров.

По информации воздушной гавани, в настоящее время на запасных аэродромах находятся восемь воздушных судов. Дальнейшее выполнение ими рейсов зависит от решений авиакомпаний и снятия действующих ограничений.

Для получения информации пассажирам рекомендовали обращаться к представителям авиакомпаний. В общей зоне терминала консультации можно получить на стойке информации в секторе В2. В стерильной зоне сотрудники работают на информационной стойке, расположенной слева от выходов на посадку №19 и №20.

В аэропорту отметили, что продолжают принимать меры, направленные на обеспечение безопасного и максимально комфортного пребывания пассажиров до возобновления полноценной работы воздушной гавани. В числе таких мер — организация дополнительных мест ожидания, контроль за состоянием помещений и обеспечение работы всех информационных сервисов.

Пассажиров также попросили сохранять спокойствие и соблюдать порядок в терминале. В аэропорту рекомендовали с уважением относиться к окружающим, не занимать сиденья вещами и багажом, а также уступать места тем, кто в этом нуждается. Ограничения на прилет и вылет воздушных судов продолжают действовать, поэтому пассажирам рекомендуют следить за информацией своих авиакомпаний о статусе рейсов и изменениях в расписании.

Мария Удовик