Главные новости к вечеру 5 августа

На АЗС Ленобласти подняли лимит на бензин и начали снимать ограничения на дизель.

Петербургские депутаты удалили свои страницы в соцсетях. Собеседник «Ъ Северо-Запад» рассказал, что рекомендацию прекратить публичную деятельность в интернете кандидаты получили от руководства своих партий. При этом глава петербургского ЗакСа Бельский заявил о «скоординированных атаках» на аккаунты депутатов.

Суд не стал снимать «яблочника» Дмитрия Хорзова с выборов в ЗакС по иску кандидата от ЛДПР.

Пропавший экипаж самолета из Ленобласти вышел на связь спустя двое суток.

Справедливороссы заявили о непричастности к акции против рейдов среди молодежи. Ранее в Telegram-каналах начали распространять фотографии, на которых девушка с необычной и яркой внешностью, одетая в футболку с символикой партии, раздавала листовки, посвященные запланированным рейдам чиновников.

В Мурманской области из-за аварии стал недоступен единый медколл-центр.

«Русский краб» начал строительство логистического комплекса в порту Мурманска. Комплекс включит холодильный терминал, площадку для рефрижераторных контейнеров и систему бассейнов для передержки живого краба.