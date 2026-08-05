В Мурманской области из-за аварии у провайдера временно недоступен единый медколл-центр

В Мурманской области временно не работает единый медицинский контакт-центр по номеру 8 (8152) 56-81-80. Причиной стала авария на магистральных линиях связи провайдера «Ростелеком», сообщили в региональном оперштабе.

В оперштабе сообщили, что специалисты уже связались с оператором связи. В настоящее время восстановительные работы ведутся в усиленном режиме.

На время устранения неполадок вызвать врача на дом можно по резервным телефонам: +7 (921) 163-51-94, +7 (921) 176-51-84, +7 (911) 331-24-07, +7 (911) 331-22-48, +7 (981) 302-83-77, +7 (911) 340-00-76 и +7 (911) 331-26-73.

Карина Дроздецкая