Петербургские депутаты удалили свои страницы в соцсетях

Большинство депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга в ночь на 5 августа удалили свои публичные страницы в социальных сетях. Некоторые политики сперва переименовали свои профили, а потом ограничили доступ к ресурсам. Председатель городского парламента Александр Бельский скрыл свои каналы в мессенджерах Telegram и MAX, а также удалил профиль в соцсети «ВКонтакте». В сумме на трех платформах у спикера было около 15 тысяч подписчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты петербургского Заксобрания стали массово закрывать доступ к своим аккаунтам в соцсетях

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Депутаты петербургского Заксобрания стали массово закрывать доступ к своим аккаунтам в соцсетях

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Официальных заявлений о массовом исходе петербургских политиков из соцсетей нет. Собеседник «Ъ Северо-Запад» рассказал, что рекомендацию прекратить публичную деятельность в интернете кандидаты получили от руководства своих партий. К тренду присоединились представители КПРФ, ЛДПР и «Новых людей».

Также удалил соцсети вице-губернатор Владимир Омельницкий, который баллотируется в Заксобрание.

Незадолго до этого суд в Петербурге снял с выборов кандидата в Заксобрание от «Новых людей» Юрия Куликова. Поводом для обращения в суд стало отсутсвие согласия от исполнителя на использование популярной композиции в коротком видео, которое Куликов опубликовал у себя на странице.

Константин Леньков