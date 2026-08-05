«Русский краб» начал строительство логистического комплекса в порту Мурманска

Группа компаний «Русский краб» приступила к строительству логистического комплекса на территории Мурманского морского рыбного порта. Проект реализует компания «СЗ-Краб», являющаяся резидентом Арктической зоны России, сообщили в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

Комплекс включит холодильный терминал, площадку для рефрижераторных контейнеров и систему бассейнов для передержки живого краба. Новый объект позволит компании консолидировать грузопотоки, сохранить качество биоресурсов и увеличить объемы экспортных поставок.

Как отметила заместитель губернатора — министр развития Арктики и экономики региона Светлана Панфилова, реализация проекта подтверждает инвестиционную привлекательность Мурманской области для бизнеса и будет способствовать развитию портовой инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и укреплению позиций региона как ключевого логистического центра Арктики.

Помимо логистического центра компания также планирует построить три краболовных судна для работы в Северном рыбохозяйственном бассейне.

В Мурманске «Русский краб» владеет тремя активами: ООО «Арктический лосось», ООО «Полярный лосось» и ООО «СЗ-краб».

Карина Дроздецкая