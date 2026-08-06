В Невинномысском медицинском институте подготовку студентов-медиков дополнили обучением работе с БПЛА

Подготовка специалистов в области беспилотных авиационных систем постепенно становится частью образовательных программ российских вузов.

Фото: пресс-служба Невиномысского медицинского института

На фоне реализации федерального проекта по развитию отрасли БАС и расширения программ патриотического воспитания студентов в учебный процесс внедряют новые практические дисциплины, связанные с применением современных технологий.

На Ставрополье одним из таких направлений стала подготовка будущих медицинских работников. В Невинномысском медицинском институте на базе Военно-медицинского образовательного центра студентов знакомят с устройством беспилотных авиационных систем, принципами управления и возможностями их применения при поисково-спасательных работах, медицинской эвакуации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Работа центра объединяет практическую подготовку будущих медиков и мероприятия патриотической направленности. Для студентов, проявляющих интерес к беспилотным технологиям, организованы дополнительные практические занятия.

По словам начальника учебной части Военно-медицинского образовательного центра Олега Момота, знакомство с беспилотными технологиями становится одним из элементов подготовки будущих специалистов.

«Мы должны готовить молодежь к тем технологиям, которые уже становятся частью нашей жизни. Навыки работы с современными системами в ближайшем будущем будут востребованы во многих сферах. Наша задача — показать студентам возможности этих технологий и дать им развиваться в тех направлениях, которые вызывают у них интерес»,— отметил господин Момот. Помимо подготовки по работе с беспилотными системами, студенты осваивают навыки оказания первой помощи и действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

По информации Невинномысского медицинского института, в течение учебного года студенты приняли участие более чем в 50 мероприятиях патриотической направленности, включая «Диктант Победы», акцию «Сад памяти», военно-патриотическую игру «Зарница» и встречи с ветеранами специальной военной операции. Команда института заняла третье место на региональном этапе «Зарницы», где одним из конкурсных этапов стала военно-тактическая медицина