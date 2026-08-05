В Удмуртии ввели меру поддержки для селлеров после утраты товара на складе WB

Власти Удмуртии будут софинансировать расходы по доставке и хранению товаров селлеров, чьи товары пострадали в результате атаки беспилотников по складу Wildberries в Сарапуле. О региональной мере поддержки сообщили в Корпорации развития республики (КРУР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На софинансирование могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), хранившие товары на указанном складе в день удара, 30 июля, зарегистрированные в Удмуртии и состоящие в реестре МСП.

В организации отметили, что мера поддержки не покрывает уже понесенные расходы. «Услуга оказывается на основании очередности поданных заявок. Приоритет <...> имеют предприниматели из числа участников СВО»,— говорится в сообщении.

«Ъ-Удмуртия» направил запрос в КРУР о том, сколько средств выделено на меру поддержки и какое число предпринимателей могут ей воспользоваться. В первые сутки после атаки в организацию обратилось более 30 селлеров.

Напомним, дроны ВСУ ударили по складу Wildberries в Сарапуле 30 июля около 09:00 по местному времени. На логистическом центре началось возгорание. Пострадавших и жертв нет: сотрудников эвакуировали перед налетом. К ликвидации привлекли свыше 300 пожарных и почти 100 единиц техники. Был развернут оперштаб — на место приезжала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова. СК завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Площадь склада составляет 53 тыс. кв. м. В этот день погиб один человек, но в результате другого налета на севере республики.

Удар пришелся на первый день работы Ольги Абрамовой. Из-за этого официальное представление нового руководителя пришлось сдвинуть более чем на три часа.

Подробнее о первом дне врио главы Удмуртии — в материале «Не иначе как взрыв».