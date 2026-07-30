Врио главы Удмуртии прибыла к складу Wildberries в Сарапуле для оперштаба

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова прибыла к складу Wildberries в Сарапуле, где началось возгорание после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. «Ольга Абрамова прибыла на место происшествия для проведения оперативного штаба»,— добавили в кабмине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии

Напомним, беспилотники ВСУ ударили по центру в Сарапуле около 09:00. Это привело к возгоранию на объекте. Сотрудники были эвакуированы заблаговременно. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь склада превышает 50 тыс. кв. м. В городе закрыли движение по Ижевскому тракту, вдоль которого находится центр.

Подробнее об этом — в материале «Этот день хотелось бы начать иначе».