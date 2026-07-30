95 единиц техники задействовано в ликвидации пожара на складе WB в Сарапуле

Свыше 300 пожарных и 95 единиц техники ликвидируют пожар на складе Wildberries в Сарапуле. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Возгорание началось шесть часов назад в результате налета беспилотников ВСУ.

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Напомним, около 09:00 беспилотники ВСУ ударили по логистическому центру Wildberries в Сарапуле. Это привело к возгоранию на объекте. Площадь склада превышает 50 тыс. кв. м. В городе закрыли движение по Ижевскому тракту, вдоль которого находится центр. На месте развернули оперштаб. СК завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Токсичных веществ в атмосфере Сарапула из-за пожара на складе Wildberries не обнаружили.

Подробнее об этом — в материале «Этот день хотелось бы начать иначе».