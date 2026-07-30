На складе Wildberries в Сарапуле начался пожар из-за атаки БПЛА

На логистическом центре Wildberries в Сарапуле начался пожар после атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба объединенной компании RWB.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Сарапуле началось возгорание. На месте работают пожарные расчеты <...> Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляется на других объектах»,— говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. Работников во время воздушной тревоги эвакуировали. Площадь склада составляет 53 тыс. кв. м, конвейер способен обрабатывать до 800 тыс. единиц товара в сутки. Логистический центр рассчитан на 2,5 тыс. сотрудников.